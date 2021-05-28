Buffy artık polis köpeği

İzmir'de geçen yıl uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren polis, koruma amaçlı yetiştirilen 7 aylık rottweiler cinsi köpeği buldu. Cezaevine giren sahibinin ortada kalması nedeniyle hibe ettiği Buffy adı verilen köpek, polis tarafından sahiplenerek eğitildi, asayiş olaylarında görev alan bir polis köpeği oldu.

NTV 28.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 11:27

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