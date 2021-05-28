Buffy artık polis köpeği

İzmir'de geçen yıl uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren polis, koruma amaçlı yetiştirilen 7 aylık rottweiler cinsi köpeği buldu. Cezaevine giren sahibinin ortada kalması nedeniyle hibe ettiği Buffy adı verilen köpek, polis tarafından sahiplenerek eğitildi, asayiş olaylarında görev alan bir polis köpeği oldu.
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NTV 28.05.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 28.05.2021 - 11:27
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