Bursa'da apartmana yıldırım düştü

Bursa'da bir apartmana yıldırım düştü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler, perşembe günü Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde kaydedildi. Şiddetli yağışın etkisini artırmasıyla kentin birçok noktasına yıldırım düştü. Yıldırımlardan biri, 3 katlı apartmana isabet etti. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak binanın elektrikleri kesildi, buzdolabı ve televizyonlarda arıza oluştu. Bacadaki tuğlalar da etrafa savruldu.
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NTV 21.06.2020 - 13:41| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 14:02
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