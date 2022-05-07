Bursa’da düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri
Bursa’da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum ve öğrencisi Murat Avşar’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Otkum ile Avşar’ın uçağın yanına gidişleri ve kalkıştan önce inceleme yapıp sohbet ettikleri anlar görülüyor. Uçak, kalkıştan hemen sonra yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sokağa düşmüş, 27 yaşındaki Otkum ile 32 yaşındaki Avşar hayatını kaybetmişti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.