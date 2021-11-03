Bursa’da korkutan görüntü: Tik-tok videosu için çatıya çıktılar

Bursa’da iddiaya göre Tik-tok videosu çekmek isteyen iki çocuk, okul duvarından çatıya çıktı. Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarından çatıya ulaşan çocuklar, dakikalarca orada kaldı. Çocuklar kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen kişiyi fark edince el salladılar.

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 11:45

TÜRKİYE HABERLERİ