Bursa'da öğrencilere otobüs bileti ısmarladığı zannedilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Bursa'da belediye otobüsüne binen üniversite öğrencilerine "içinden geldiğini söyleyerek" ücretsiz biniş ısmarladığını söyleyen Hüseyin Halis'in videosu sosyal medyada çok konuşuldu. Herkes onu sevgilisinden ayrıldığı için yolculara ücretsiz biniş ısmarladığını zannederken işin aslı bambaşka çıktı. 20 yaşındaki Halis, "Sevgili durumum yok, makara olsun" diye yazdım. Yolcular benim otobüsü kiraladığımı sandılar." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Öğrenci
- Üniversite
- Otobüs
- Bursa
- Sosyal Medya