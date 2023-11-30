Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'yi sel böyle vurdu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç sürüklenerek zarar gördü. Sel sularının yüksek kesimlerden daha alçaktaki bölgeye ulaşma anı, iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.
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