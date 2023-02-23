Caddedeki hiçbir bina yıkılmadı, bir tek Eda Apartmanı yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı, inşaat kalitesinin önemini net şekilde ortaya koyan bir örnek... Çünkü o apartman yıkıkılırken çevresindeki tüm binalar ayakta kaldı. (Haber:Serkan Kaya Kameraman:Namık Okutan)

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