Caddedeki hiçbir bina yıkılmadı, bir tek Eda Apartmanı yıkıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı, inşaat kalitesinin önemini net şekilde ortaya koyan bir örnek... Çünkü o apartman yıkıkılırken çevresindeki tüm binalar ayakta kaldı. (Haber:Serkan Kaya Kameraman:Namık Okutan)
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