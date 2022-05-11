Caddeye koşan kardeşini yakalamak isterken canından oluyordu

Gaziantep’te caddeye koşan kardeşini yakalamak isteyen 7 yaşındaki Eren Durgun az kalsın canından oluyordu. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda kardeşine yetişmeye çalışan Eren’e ticari bir aracın çarptığı görülüyor. Aracın altına girip sürüklenen küçük çocuk, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.
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