Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine yakalanınca bıçak çekti
Bursa’da bir hırsız, motosiklet çalmak için bir sitenin otoparkına girdi. Alarmın çalması üzerine otoparka inen motosiklet sahibi, hırsızla burun buruna geldi. Bıçak çekerek motosiklet sahibinin elinden kurtulan hırsız gözden kayboldu.
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