Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot karaya oturdu
Marmara ve Ege bölgesinde lodos etkili oluyor. Çanakkale'de Gelibolu-Çardak arasında deniz ulaşımını sağlayan feribot fırtına nedeniyle limana yanaşamayınca Kumluk alanda karaya oturdu. DHA Muhabiri Burak Gezen olay yerinde son durumu aktardı.
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27.02.2020 - 16:28| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 16:37
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