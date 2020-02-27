Çanakkale'de fırtına nedeniyle feribot karaya oturdu

Marmara ve Ege bölgesinde lodos etkili oluyor. Çanakkale'de Gelibolu-Çardak arasında deniz ulaşımını sağlayan feribot fırtına nedeniyle limana yanaşamayınca Kumluk alanda karaya oturdu. DHA Muhabiri Burak Gezen olay yerinde son durumu aktardı.

27.02.2020 - 16:28 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 16:37

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