Canını hiçe sayarak otoyola atladı: Araçların arasında yürüdü

Bursa’da canını hiçe sayarak 4 şeritli otoyola atlayan bir kişi, hızla gelen araçların arasından karşıya geçmeye çalıştı. Olay, Bursa-İzmir yolunun Mudanya kavşağında meydana geldi. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi. Üstelik oradan da yine aynı tehlike şekilde geri döndü.

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 14:40

TÜRKİYE HABERLERİ