Canını hiçe sayarak otoyola atladı: Araçların arasında yürüdü
Bursa’da canını hiçe sayarak 4 şeritli otoyola atlayan bir kişi, hızla gelen araçların arasından karşıya geçmeye çalıştı. Olay, Bursa-İzmir yolunun Mudanya kavşağında meydana geldi. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi. Üstelik oradan da yine aynı tehlike şekilde geri döndü.
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