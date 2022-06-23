Canlı yayın sırasında ortaya çıktı

Marmaris'te devam eden orman yangını canlı hayatına büyük zarar verdi. Yaban hayatı geliştirme sahasında alevlerden kaçan bir kaplumbağa NTV ekibi tarafından görüntülendi. Yuvasına dönmeye çalışan kaplumbağayı Korhan Varol ve Kameraman Cahit Kazan güvenli bölgeye götürdü.
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NTV Haber 23.06.2022 - 12:27| Son Güncelleme : 23.06.2022 - 12:53
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