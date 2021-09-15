Mağazadaki manken çalındı

Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde duran cansız manken çalındı. Mağaza sahibi Salih Demir, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken çevredekilerin duyarsız kalmasına çok şaşırdığını söyleyerek, ‘‘Mevzu hırsızlık değil. Önemli olan, biri gelip mankeni alıp gidiyor ve çevresinde bir dünya insan var ama kimse elini uzatıp durdurmuyor’’ dedi.
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ntv.com.tr 15.09.2021 - 14:33| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 14:50
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