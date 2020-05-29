Cansız mankenli fiziki mesafe

Türkiye yeni dönem için hazırlıklar yapıyor. İstanbul'da bir kafe fiziki mesafeyi sağlamak için cansız mankenleri kullanmaya karar verdi. Bir masa boşluk bırakmak yerine o masalara cansız mankenler yerleştirildi.
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ntv.com.tr 29.05.2020 - 12:14| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 12:41
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