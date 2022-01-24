Çatıda biriken kar üzerine düştü

Karabük'te çatıda biriken kar kütlesi, 16 yaşındaki genç kızın üzerine düştü. Yere yığılan kızın yüzünde şişlik oluştu. Gaziantep'te de bir otoparkın çatısı çötü. Antalya ve Artvin'de ise heyelanlar vardı.

Haberler - NTV Haber 24.01.2022 - 19:38 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 19:40

TÜRKİYE HABERLERİ