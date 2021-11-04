Çavuşoğlu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis'teki komisyonda bütçe sunumu yaptı. Soru cevap kısmına geçildiğinde ortam gerildi, tartışma çıktı. Çavuşoğlu ile HDP'li milletvekilleri arasındaki tartışmanın ayrıntılarını Selen Yalaz aktardı.

Haberler - NTV Haber 04.11.2021 - 20:48 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 20:56

TÜRKİYE HABERLERİ