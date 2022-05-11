Çay molasına çıkan işçilere böyle çarptı

İstanbul Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaldırımda yürüyen işçilere çaptı. Çay molasına çıkan tekstil işçileri çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 işçi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Haberler - DHA 11.05.2022 - 13:03 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 13:09

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