Çay molasına çıkan işçilere böyle çarptı

İstanbul Kartal’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaldırımda yürüyen işçilere çaptı. Çay molasına çıkan tekstil işçileri çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 işçi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
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DHA 11.05.2022 - 13:03| Son Güncelleme : 11.05.2022 - 13:09
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