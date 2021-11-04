Cep telefonunun fiyatını pahalı buldu: İş yeri sahibine ateş açtı
İstanbul Esenyurt’ta cep telefonu almak için dükkana giren Ali Ekber A., fiyatı fazla vurunca ateş açtı. Belinden çıkardığı silahla iş yeri sahibini bacağından vuran saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkıp gitti. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırganın üzerinden 3 adet fişek ve ruhsatsız tabanca çıktı. Saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken yaralanan iş yeri sahibi Doğan G. hastaneye kaldırıldı.
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