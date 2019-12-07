Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısının, cezaevinden firar ettiği gece resepsiyon görevlisini tehdit ederek bir otelde kaldığı ortaya çıktı. Görevli, Özgür Arduç'tan ölüm tehditleri aldığı için olay çıkmasın diye otelde kalmasına izin verdiğini iddia etti. Katil zanlısının cinayetten önce kaydedilen yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

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