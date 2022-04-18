Çevirmeden kaçtı, polis aracına çarpınca yakalandı
Kahramanmaraş’ta polisten kaçan bir şüpheli, önüne çıkan bir başka polis aracına çarpınca yakayı ele verdi. Güvenlik kamarasının kaydettiği o anlarda, yabancı uyruklu D.E.’nin polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştığı görülüyor. Şüphelinin peşinden koşan polislerin havaya ateş açarak yakaladığı D.E. gözaltına alındı. D.E.’nin aracında yapılan incelemede çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
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