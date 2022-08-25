Çevredekiler kadını kurtarmak için seferber oldu

İstanbul Esenyurt’ta dereye dönen yokuşta akıntıya kapılan bir kadın, otomobilin altına sürüklendi. Çevreden koşanlar kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Yine Esenyurt’ta minibüsün altına sürüklenen sokak köpeğini de kaldırımdaki bir genç kurtardı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
İHA - DHA 25.08.2022 - 16:06| Son Güncelleme : 25.08.2022 - 17:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.