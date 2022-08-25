Çevredekiler kadını kurtarmak için seferber oldu

İstanbul Esenyurt’ta dereye dönen yokuşta akıntıya kapılan bir kadın, otomobilin altına sürüklendi. Çevreden koşanlar kadını sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Yine Esenyurt’ta minibüsün altına sürüklenen sokak köpeğini de kaldırımdaki bir genç kurtardı.

Haberler - İHA - DHA 25.08.2022 - 16:06 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 17:06

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