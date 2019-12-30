Çevreyi kirletmenin cezası artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı. Yeni yılda umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise bin 546 liradan bin 895 liraya yükselecek.
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