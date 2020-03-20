Cezaevinden virüs tahliyesi yolda (Hangi suçlar kapsam dışı olacak?)
Hükümet yaklaşık 300 bin mahkûmun bulunduğu cezaevlerinde corona virüs salgını riskine karşı, uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesini süratle çıkarmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu işi bir an önce çözün” talimatı verdi. Terör, cinsel suçlar, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlar kapsam dışı tutulacak. Peki, Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne? NTV ekibinden Serkan Kaya canlı yayında ayrıntıları aktardı.
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20.03.2020 - 10:38| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 11:22
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