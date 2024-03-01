Hatay'da CHP ilçe başkanının müdürü dövdüğü iddiası: Küfretti, yumruk atmaya başladı
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nın 4'üncü Bölge Müdür Vekili Murat Bahar, hakkında işe gelmediği için tutanak tutulan işçi için makam odasına gelen CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir'in tekme yumruk saldırısına uğradığını ileri sürdü. İlçe Başkanı Bedir de kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü müdür hakkında şikayetçi oldu. Görevlilerin araya girmesiyle odadan çıkartılan ilçe başkanı ile beraberindekiler binadan ayrıldı. Arbede sırasında makam odasındaki bazı eşyalar kırıldı.
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