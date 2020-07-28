Çift kol nakledilen Yusuf, kollarını kullanmaya başladı
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli olan Yusuf Oğuz Şimşek'in ameliyatının ardından 7 ay geçti. Fizik tedavi sürecini süreci devam eden Şimşek kollarını kullanmaya başladı. İşte ayrıntılar... (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
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28.07.2020 - 16:02| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 16:04
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