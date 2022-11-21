Çifte tabanca ve pompalı tüfekle havaya ateş açtılar
Adana’da bir düğünde pompalı tüfek ve tabancayla dakikalarca havaya ateş açtılar. Elindeki iki tabancayla ateş eden kişiye masada oturanlar da pompalı tüfekle karşılık verdi. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
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