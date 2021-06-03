Çin'de düğün patlaması

Türkiye'de bu yıl 750 bin düğün yapılması bekleniyor. Normalleşmenin başlamasıyla nikah ve düğün salonlarının önünde kuyruklar oluştu. Bizdekine benzer bir görüntü de Çin'de yaşandı. Ülkede İşçi Bayramı tatilinde adeta düğün patlaması yaşandı. 5 günde 400 binden fazla çift evlendi.

ntv.com.tr 03.06.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 14:52

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