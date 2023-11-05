Cizre'de husumetliler karşılaştı: Hastane acil servisi savaş alanına döndü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile bireyleri arasında sokakta yaşanan kavga hastane acil servisinde devam etti. Acil servis savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri kavgaya anında müdahale ederek kontrol altına alırken, kavgada yaralanan kişiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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