Çocuklara sanal kumar tehdidi: Yasa dışı bahis okullara indi
Yasa dışı sanal bahis ve kumar, okullara kadar indi. Birçok kumar oyununun yer aldığı internet sitelerine, 18 yaşının altındakiler de giriş yapabiliyor. Herhangi bir denetim ya da yaş kontrolü bulunmuyor. Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının internette geçirdiği zamanı, girdiği siteleri kontrol etmelerini öneriyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: İsmail Kamit)
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