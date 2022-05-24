Çocukları kullanıp 3 bin 500 dolar bulunan çantayı böyle çaldılar

İstanbul Avcılar’da kafeteryada oturan bir müşterinin içinde 3 bin 500 dolar bulunan çantasını çocuğa çaldırdılar. İki çocukla beraber kafeteryaya giren iki kadın hırsız, müşteri gibi davranarak adamın dikkatini dağıttı. O sırada çocuklardan biri adamın çantasını alarak hızla uzaklaştı. Yakalanan 26 yaşındaki Dilan B. ile 32 yaşındaki Ayçan U.’nun toplamda 99 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Çantayı çalıp kaçan iki çocuk aranıyor.

Haberler - İHA 24.05.2022 - 12:19 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 12:43

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