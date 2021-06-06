Çocukların kavgasına aileler karıştı (Polis biber gazıyla müdahale etti)
Antalya'da çocuklar arasında başlayan, aile üyelerinin de katılmasıyla büyüyen kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 32 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.
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İHA - DHA 06.06.2021 - 20:28| Son Güncelleme : 06.06.2021 - 20:32
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