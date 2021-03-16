Çöpçü süpürgesini köpeğe kaptırmadı

Rize'de belediye temizlik görevlisi süpürgesini alıp kaçan köpeğin arkasından koştu. ‘O bana zimmetli’ diye seslenen temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Temizlik görevlisi, peşini bırakmayan köpeğe, bir süre daha oynaması için süpürgesini geri verdi.

DHA 16.03.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 16:04

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