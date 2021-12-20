Çorap satma bahanesiyle 1 saatte 2 bin 305 TL topladılar
Bilecik’te zabıta ekipleri tarafından yakalanan 8 kadının çorap satma bahanesiyle 1 saatte 2 bin 305 TL para topladıkları anlaşıldı. Kadınların kendilerini araçla Sakarya’dan Bilecik’e getiren kişiye de topladıklaır paradan komisyon verdikleri ortaya çıktı. Zabıta ekibi kadınların topladığı paraya el koyarken her birine Kabahatler Kanunu’na göre 204 TL ceza kesildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.