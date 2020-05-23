Corona virüs nedeniyle erken doğum yaptı: 28 günlük yaşam mücadelesi

İstanbul'da Nilüfer Gündüz, 7 aylık hamileyken corona virüse yakalandı, erken doğum yapmak zorunda kaldı. Kendisi, 28 gün hastanede tedavi gördü. Bebeği ise, 45 gün kuvözde kaldı. Anne ve bebeği, 1.5 ay sonra kavuştu.

NTV 23.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 12:40

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