Corona virüs nedeniyle erken doğum yaptı: 28 günlük yaşam mücadelesi
İstanbul'da Nilüfer Gündüz, 7 aylık hamileyken corona virüse yakalandı, erken doğum yapmak zorunda kaldı. Kendisi, 28 gün hastanede tedavi gördü. Bebeği ise, 45 gün kuvözde kaldı. Anne ve bebeği, 1.5 ay sonra kavuştu.
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NTV 23.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 12:40
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