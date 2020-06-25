Corona virüs: Yeni vaka sayısı 1500'e dayandı

Türkiye'de günlük virüs vakası sayısı yeniden bin 500'e dayandı. Yeni vakalar iyileşen hasta sayısını da geçti. Coronvirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında ikinci dalga yaşanmadığını söyledi. Ancak yaz sıcaklarının da yayılma hızını düşürmediğini söyledi.
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NTV 25.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 25.06.2020 - 10:26
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