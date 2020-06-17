Corona virüs: Türkiye'de 24 saatte 1467 yeni vaka

Türkiye'nin virüsle mücadelesinde geldiği noktayı gösteren veriler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yeni vaka sayısı, 2 gün sonra bin 500'ün altına düştü. Ancak virüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.
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NTV 17.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:28
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