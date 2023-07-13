Cuma gününe dikkat! Türkiye aşırı sıcakların etkisinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de etkili olması beklenen sıcak hava dalgası sebebiyle dikkatli olunması uyarısı yaptı. Tahminlere göre hava çok ısınacak. Üzerine nem de eklenince nefes almak zorlaşacak. Konuya bilhassa kalp hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Herkesin her zamankinden daha fazla su içmesi tavsiye ediliyor. İşte ayrıntılar...
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