Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme saat 16.00’da başladı. Görüşme öncesinde protokol kuralları gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı çekildi. Erdoğan'ı CHP lideri Özel kapıda karşıladı. İki lider gazetecilere poz verip, görüşmeye geçti.
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