Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil destek kredisi programını devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.  NTV ekibinden Seda Öğretir açıklamaların ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

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