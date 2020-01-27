Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil destek kredisi programını devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. NTV ekibinden Seda Öğretir açıklamaların ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
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