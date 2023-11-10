Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesi sağlamak öncelikli hedefimizdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin insanlık dramını gündeme taşıdıklarını belirtti. "Duruşumuzu baştan beri cesaretle ortaya koyduk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesi sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımlarının devam ettiğinin de altını çizen Erdoğan, "Yaralıları ve kronik hastalığı onları almaya hazırız." dedi. Türkiye'nin ateşkeş çabalarına ilişkin ise "Uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı, "Sürdürülebilir barış için formüller geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar da verirken asgari ücret görüşmeleri için "İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum." dedi. Son olarak Erdoğan'ın gündeminde CHP'de bayrak değişimi ve yargıdaki Can Atalay gerilimi de vardı. Uçakta bulunan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.
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