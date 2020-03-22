Cumhurbaşkanı Erdoğan Corona virüs mesajı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." mesajını paylaştı.

NTV Haber 22.03.2020 - 00:15 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 00:21

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