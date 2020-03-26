Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20'de yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve 2 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan zirvedeki konuşmasında, "Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz" dedi.

NTV Haber 26.03.2020 - 18:56 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 19:06

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