Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20'de yaptığı konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve 2 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan zirvedeki konuşmasında, "Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz" dedi.
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NTV Haber 26.03.2020 - 18:56| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 19:06
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