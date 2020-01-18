Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport'u inceledi

İstanbul'un dikkat çeken projelerinden Galataport'un bugün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaköy’de yapımı devam eden Galataport'u ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi aldı. Galataport'a, bu sene 65 yolcu gemisinin, 2021 yılında ise 146 yolcu gemisinin yanaşması bekleniyor. Limanın günde ortalama 15 bin yolcuya hizmet etmesi planlanıyor. Projenin Türk turizmine yılda yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlaması öngörülüyor.
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