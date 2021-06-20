Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 81 ilden yaklaşık 700 gençle çevrimiçi olarak bir araya geldi. Cumgurbaşkanı Erdoğan, gençlerin farklı konulardaki sorularını yanıtladı.

NTV 20.06.2021 - 15:23 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 15:50

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