Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızın her alanda temsil düzeyi arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'de katıldığı "Kadınlarla Büyük Türkiye" programının görüntüleri paylaşıldı. Kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir" dedi. Şiddete karşı "sıfır tolerans" dediklerini ve bu sorunla yıllardır topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, tüm ilgili kurumlarla bunun üzerine kararlılıkla gittiklerini vurguladı.
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NTV Haber 25.10.2021 - 01:24| Son Güncelleme : 25.10.2021 - 01:33
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