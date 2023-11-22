Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehine takası bugün yarın gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze'deki gelişmelere değinen Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu için "İnşallah pılını pırtısını toparlayıp çekilecek." dedi. "Yeni bir adım" olarak nitelendirdiği rehine takasının da kısa bir süre içerisinde olacağını belirten Erdoğan, Gazze'den hasta ve yaralı naklini görüşmek için Mısır'a gidebileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yerel seçim adaylarının aralık ayı ortalarına doğru belli olacağını kaydetti. Enflasyonla mücadeleye yönelik değerlendirme de yapan Erdoğan, "Türk Lirası’nın değer kaybettiği süreç sona gelmiştir." diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarını NTV adına geziyi takip eden Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aktardı.
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