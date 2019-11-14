Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesini anlattı: Ziyaret genel manada olumlu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarını bitirmeden önce Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın ziyaretini takip eden gazeteciler arasında NTV ekibinden Simge Fıstıkoğlu da vardı. Fıstıkoğlu, canlı yayında Ahmet Örsoğlu'nun konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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