Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt sorunu söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu, şarkılara eşlik etti, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Eğitim alanındaki çalışmaları anlatan Erdoğan, yurt sorunu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Paris İklim Anlaşması'na onay verildiğini hatırlatarak, "Yeşil kalkınma devrimi başlattık" dedi.

Haberler - NTV Haber 11.10.2021 - 00:02 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 00:13

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