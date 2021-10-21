Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem iç hem dış politikaya dair çok önemli mesajlar verdi. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de uçaktaki gazetecilerden biriydi. Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları anlattı.
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