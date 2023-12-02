Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete tek zam mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Zirvesi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrette 2024 yılı için tek zam mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter.'' diye konuştu. Erdoğan'ın mesajlarını uçakta bulunan isimlerden NTV Sunucusu Buse Yıldırım aktardı.
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